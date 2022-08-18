В Башкирии подросток на улице ограбил 76-летнюю старушку

В башкирском городе Белорецке подросток на улице ограбил 76-летнюю пенсионерку

В башкирском городе Белорецке подросток на улице ограбил 76-летнюю пенсионерку. Об этом сообщило региональное МВД.

Пожилая женщина обратилась в полицию в конце июля. Она рассказала, что незнакомый юноша подкрался к ней сзади на улице Кирова, выхватил сумку с кошельком, в котором лежало 1,1 тыс. рублей, и убежал. По горячем следам личность подозреваемого установить не удалось.

При расследовании полицейских заинтересовали записи уличных видеокамер, которые засняли двух несовершеннолетних, один из которых подходил под описание потерпевших. Сотрудники разослали кадры в школы и СМИ. В конечном счете мальчиков опознали. Они оказались жителями города Межгорья.

По предварительным данным, с двумя ребятами 11 и 14 лет был еще и их 17-летний товарищ. По словам семиклассника, в тот день они приехали в Белорецк на попутке. От безделья несовершеннолетние стали думать, где раздобыть деньги, и в итоге решили напасть «на какую-нибудь бабушку» и забрать у нее сумку. Реализацией этого плана занялся 14-летний подросток. После этого друзья поделили деньги и вернулись домой.

Материалы уголовного дела были переданы в территориальное подразделение Следственного комитета. МВД тем временем решет вопрос о поставке мальчиков на учет в отделении по делам несовершеннолетних и привлечении их родителей к административной ответственности.