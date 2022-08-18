В Уфе ФСБ задержала врача МВД при получении взятки в 968 тыс. рублей

В Уфе 40-летнего старшего врача-хирурга медсанчасти МВД Башкирии задержали при получении взятки в 968 тыс. рублей

В Уфе 40-летнего старшего врача-хирурга медсанчасти МВД Башкирии задержали при получении взятки в 968 тыс. рублей. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом 18 августа сообщили региональные Следственный комитет, МВД и ФСБ.

По версии следствия, врач предложил одному из бывших полицейских оформить по результатам прохождения военно-врачебной комиссии документы на получение 2,9 млн рублей компенсации из-за проблем со здоровьем, возникшим во время службы. Медик сказал пациенту, что за услугу тому необходимо передать ему 968 тыс. рублей.

Экс-сотрудник МВД после предложения медика обратился в ФСБ. Силовики задержали хирурга с поличным при получении денег. Обвиняемый частично признал вину. Сейчас с ним работают следователи.

Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев тем временем назначил служебную проверку. В ведомстве заявили, что врач понесен наказание при подтверждении его вины.