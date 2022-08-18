В Уфе эвакуировали посетителей и сотрудников 18 социальных объектов

В Уфе за день были эвакуированы посетители 18 социальных объектов

В Уфе за сегодняшний день, 18 августа, были эвакуированы сотрудники и посетители 18 социальных объектов. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

В основном волна эвакуаций захлестнула торговые центры. Известно, что, помимо ТРК «Иремель», людей вывели из ТЦ «Меркурий» и «Планета». Комплексы обследовали правоохранительные органы.

Также появилась информация об эвакуации сотрудников и пациентов больницы №5. Ее «КП-Уфа» подтвердили в башкирском Минздраве. Там пояснили, что в медучреждения поступил анонимный звонок с угрозой о минировании.