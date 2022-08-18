МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -2°

Ночью 19 августа в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2° Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 19 августа в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом 19 августа в республике прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточным, слабым.

После захода солнца температура воздуха в среднем по Башкирии составит +5, +10°, (местами +15°). Днем столбики термометров покажут +20, +25°.

На автодорогах ночью и утром может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров.