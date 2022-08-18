МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -2°

Ночью 19 августа в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ночью 19 августа в отдельных северных и горных районах Башкирии ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°. Об этом предупредило региональное МЧС.
В целом 19 августа в республике прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-восточным, слабым.
После захода солнца температура воздуха в среднем по Башкирии составит +5, +10°, (местами +15°). Днем столбики термометров покажут +20, +25°.
На автодорогах ночью и утром может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров.