В Стерлитамаке вандалы повредили новый памятник воинам-десантникам

В башкирском городе Стерлитамаке вандалы повредили памятник воинам-десантникам, который был установлен ветеранскими общественными организациями две недели назад // фото: Рустем Газизов

В башкирском городе Стерлитамаке вандалы повредили памятник воинам-десантникам, который был установлен ветеранскими общественными организациями две недели назад. Неизвестные отломили фрагмент автомата у скульптуры десантника. Об этом в своих соцсетях 17 августа сообщил мэр Рустем Газизов.

Неизвестные отломили фрагмент автомата у скульптуры десантника // фото: Рустем Газизов

– Кто-то повредил часть скульптуры десантника. Для этого, конечно, надо было приложить усилия, но, как говорится, ломать не строить, – написал чиновник.

Администрация города направила материалы по факту вандализма в УВД. Газизов заверил, что злоумышленники будут найдены и наказаны по закону.