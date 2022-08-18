Проектирование межвузовского кампуса в Уфе начнется в 2022 году

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Проектирование межвузовского студенческого кампуса в Уфе начнется в 2022 году. Об этом на заседании часа науки у главы Башкирии Радия Хабирова 17 августа сообщил его советник Руслан Казыханов.

По словам чиновника, управляющая компания Евразийского научно-образовательного центра подготовила заявку на участие в отборе инвестпроектов по созданию научного городка. По итогам конкурса будет определен объем финансирования, который республике предоставит федеральный центр.

Напомним, кампус планируется разместить на южном склоне реки Белой. Там построят общежития для студентов и преподавателей, а также лаборатории.