ГИБДД объявила о массовых проверках водителей под Уфой

ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками Ространснадзора сегодня проведут массовые проверки водителей автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками Ространснадзора сегодня, 18 августа, проведут массовые проверки водителей автобусов. Рейды будут организованы на 26-м километре трассы Уфа-Оренбург. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как пояснил руководитель ведомства, проверки направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта.

– В ходе рейда автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – передал Севастьянов.