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Общество18 августа 2022 4:49

ГИБДД объявила о массовых проверках водителей под Уфой

Рейды направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками Ространснадзора сегодня проведут массовые проверки водителей автобусов

ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками Ространснадзора сегодня проведут массовые проверки водителей автобусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Башкирии совместно с сотрудниками Ространснадзора сегодня, 18 августа, проведут массовые проверки водителей автобусов. Рейды будут организованы на 26-м километре трассы Уфа-Оренбург. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Как пояснил руководитель ведомства, проверки направлены на профилактику ДТП с участием пассажирского транспорта.

– В ходе рейда автоинспекторы усиливают контроль соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, – передал Севастьянов.