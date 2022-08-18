Глава Башкирии подписал указ о праздновании Дня республики с соблюдением ковидных ограничений

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, который регламентирует правила празднования Дня республики. Соответствующий документ подписан и опубликован на портале правовой информации республики 17 августа.

Согласно подписанному указу, руководители районных и городских муниципалитетов должны при организации мероприятий соблюдать рекомендации, изложенные в указе «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса».

Также необходимо собрать организационный комитет и изложить список праздничных мероприятий с ярмарками и выездной уличной торговлей. Кроме того улицы и площади нужно празднично оформить.

На региональное министерство внутренних дел возложена обязанность обеспечить безопасность, в том числе и на дороге. Правительству Башкирии нужно найти источники финансирования.