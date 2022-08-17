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Происшествия17 августа 2022 16:43

В Уфе осудили мужчину, который утопил свою 16-летнюю девушку в ванной

Уфимец получил больше девяти лет заключение в тюрьме
Источник:kp.ru
Фото: Следственный комитет Башкирии

Фото: Следственный комитет Башкирии

В Уфе 30-летнего местного жителя признали виновным в убийстве 16-летней девушки, которое он совершил в 2014 году, будучи ее возлюбленным. Суд приговорил фигуранта уголовного дела к девяти годам и 10 месяцам заключения, а также постановил выплатить родственникам убитой 1 млн рублей.

Тело убитой нашли в ванной в уфимской квартире на улице Машиностроителей. Как выяснилось впоследствии, подсудимый утопил ее в ванной во время ссоры, а после закрыл квартиру и начал стучать в дверь и просить соседей о помощи.

Следователи вышли на его след в 2021 году, собрав полную базу доказательств.