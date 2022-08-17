В уфимской Миловке завалило насмерть землей 28-летнего рабочего

Фото: Следственный комитет Башкирии

В Миловке под Уфой 8 августа завалило грунтом в траншее 28-летнего парня, от чего он скончался на месте происшествия. В Следственном комитете приняли решение возбудить уголовное дело о нарушении безопасности при строительных работах, которое повлекло смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

В день гибели мужчина работал на площадке многоквартирного дома на улице Аксакова. В какой-то момент он решил спуститься в траншею, чтобы совместить трубы. Тогда на него обвалился грунт и рабочий скончался на месте происшествия.

В ведомстве установили, что работы проводились компанией ООО СК «Ресурс». В настоящий момент идет расследование причин произошедшего.