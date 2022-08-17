В воздухе Уфы три дня подряд фиксируют повышенную концентрацию хлорида водорода

В воздухе Уфы уже три дня подряд фиксируют повышенную концентрацию хлорида водорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Уфы уже три дня подряд фиксируют повышенную концентрацию хлорида водорода. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

По данным специалистов, содержание загрязняющего вещества превышало норму 14, 15 и 16 июля в 1,5, 1,8 и 1,3 раза соответственно. В первые два дня аномалию зарегистрировал пункт наблюдения в Черниковке по улице Свободы, 44, в последний – пост в центре города на Гафури, 101.

Напомним, в прошлом году концентрация хлорида водорода в Уфе превысила норму более чем в два раза.

Хлорид водорода – бесцветный ядовитый газ. Имеет резкий запах. Вдыхание в больших количествах может привести к кашлю, воспалению в носу, горле и верхних дыхательных путей.