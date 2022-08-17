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Общество17 августа 2022 13:00

Радика Юльякшина окружили чужие дети

Артиста подкараулили в подъезде дома
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: из соцсетей артиста

Фото: из соцсетей артиста

Певца Радика Юльякшина окружили чужие дети, которые вручили ему подарок.

Артист попал в забавную ситуацию во дворе одной из уфимских многоэтажек. Юльякшин выходил из квартиры, и в подъезде к нему неожиданно выбежали дети жильцов дома. Маленькие фанаты обступили артиста, начали обниматься и фотографировать. Артист не растерялся и засняли происходящее на смартфон – позже он выложил кадры в соцсети.

Не оставили Юльякшина одного и во дворе дома. Жильцы включили одну из его песен на полную громкость в автомобиле, а дети пригласили артиста на день рождения.

Напомним, что в начале августа Радик Юльякшин неожиданно заявил, что уходит из национальной эстрады. Артист больше не будет писать песни на башкирском и татарском языках и переедет в Москву.