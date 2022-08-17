В еще одном детском лагере в Башкирии выявили случай мышиной лихорадки

В загородном детском лагере «Салют» в Стерлитамакском районе Башкирии 16-летний ребенок заразился геморрагической лихорадкой с почечным синдромом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В загородном детском лагере «Салют» в Стерлитамакском районе Башкирии 16-летний ребенок заразился геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. За нарушение санитарных норм судебные приставы приостановили деятельность учреждения на 15 суток. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба регионального УФССП.

– На территории лагеря было установлено превышение допустимой нормы заселенности грызунами, – передали в ведомстве. – Суд признал […] загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Салют» виновным в административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ [нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений], назначив наказание в виде приостановления деятельности на территории Наумовского сельсовета на 15 суток.

Приставы опечатали вход на территорию лагеря и предупредили его директора об уголовной ответственности в случае неисполнения судебного решения.

Напомним, ранее два случая заболевания мышиной лихорадкой были выявлены в детском лагере города Салавата. По этому факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.