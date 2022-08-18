Дорожные камеры в Башкирии настроили на фиксацию еще двух нарушений: использования мобильных телефонов за рулем и отсутствия ремня безопасности на водителях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дорожные камеры автоматического контроля в Башкирии настроили на фиксацию еще двух нарушений: использования мобильных телефонов за рулем и отсутствия ремня безопасности на водителях. Об этом на транспортном часе у главы республики Радия Хабирова 16 августа сообщил руководитель транспортной дирекции региона Мансаф Низакаев.

По словам чиновника, пять дополнительных камер фотовидеофиксации были смонтированы на аварийных участках трассы Уфа–Бирск–Янаул, которую начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов назвал одной из самых опасных дорог в республике. За последние две недели там не произошло ни одного серьезного ДТП.

Всего на дорогах региона установлено 1 843 комплекса фиксации нарушений ПДД.