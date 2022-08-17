В ночь на 19 августа жители Башкирии смогут увидеть встречу Марса и Луны

В ночь на пятницу, 19 августа, жители Башкирии смогут увидеть встречу Марса и Луны в созвездии Тельца Фото: Иван ПРОХОРОВ

В ночь на пятницу, 19 августа, жители Башкирии смогут увидеть встречу Марса и Луны в созвездии Тельца. Красная планета с Земли будет выглядеть как яркая желтая звезда. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.

– Луна в фазе последней четверти взойдет 18 августа в 22:50 по уфимскому времени на северо-востоке. Марс взойдет на полчаса позже, – объяснили в учреждении. – Он будет выглядеть как яркая желтая звезда, располагаясь немного ниже и левее Луны.

Перед рассветом оба светила будут видны на юго-востоке высоко над горизонтом. С восходом солнца Марс исчезнет, а Луну можно будет видеть и днем. Она зайдет за горизонт на северо-западе лишь в 15:23.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в ночь с 13 на 14 июля жители Башкирии могли увидеть суперполнолуние.