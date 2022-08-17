Появилось видео убийства Дины Махияновой из Башкирии, которую зарезал бывший муж

фото: vk.com // Дина Махиянова

В сети появилось видео убийства 31-летней чиновницы из администрации Белорецкого района Башкирии Дины Махияновой, которую ночью 13 августа на глазах у подруги зарезал бывший муж. Запись 17 августа опубликовала администрация муниципалитета.

На кадрах видно, как экс-супруг погибшей Алик Махиянов поджидает Дину с большим ножом, спрятавшись за домом. Когда девушка подходит к воротам, мужчина выскакивает из засады и тут же бросается на нее с холодным оружием, с размаху нанося удары. Всего Махиянова получила 14 ранений. Через считанные секунды убийца, увидев ее подругу, скрывается с места происшествия.

Сейчас 37-летний Алик Махиянов находится под арестом. Он признал вину в убийстве. После преступления стало известно, что в браке мужчина избивал свою супругу, а после развода – преследовал и грозился расправой. Девушка и ее родственники неоднократно писали заявления в полицию по этому поводу. Дине Махияновой на следующей неделе могло исполнится 32 года. У нее остались двое детей шести и 13 лет.