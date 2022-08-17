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Спорт17 августа 2022 8:25

ФК «Уфа» сменил главного тренера

В команде рассказали об уходе с должности наставника Сергея Томарова, но не уточнили, кто пришел ему на смену
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФК "Уфа"

фото: ФК "Уфа"

В футбольном клубе «Уфа» сменился главный тренер. Сергей Томаров, который исполнял обязанности наставника главной команды после ухода Алексея Стукалова, вернулся на работу руководителем школы «горожан». Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба клуба.

– В четверг новый главный тренер проведёт с командой первую тренировку, – говорится в сообщении.

Кто именно теперь будет тренировать «Уфу», не уточняется.

Напомним, в текущем сезоне «Уфа» выступает в Футбольной национальной лиге. Команда по итогам пяти первых матчей турнира занимает 11-е место с семью очками.