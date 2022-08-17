Один человек погиб и двое пострадали при ДТП с Toyota Camry в Башкирии

фото: МЧС РБ

В Ермекеевском районе Башкирии в ДТП с легковушкой один человек погиб и еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.

Авария случилась на 38-м километре трассы Белебей-Ермекеево-Приютово утром 17 августа. По предварительным данным, Toyota Camry, водитель которой превысил скорость, опрокинулась в кювет.

В салоне иномарки находились три человека. Травмы получили водитель и пассажир 30 и 35 лет. Их доставили в больницу. Еще один 35-летний пассажир скончался на месте происшествия.

Напомним, тем же утром похожее ДТП случилось в Зианчуринском районе. Там аварию с летальным исходом устроил пьяный водитель.