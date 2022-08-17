В Башкирии пьяный водитель без прав на ВАЗ-2110 вылетел в кювет и погубил пассажирку

фото: ГИБДД РБ

В Зианчуринском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась ранним утром 17 августа. На 27 километре автодороги Верхний Сарабиль-Кувандык 27-летний местный житель на ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет, где легковушка опрокинулась.

В ДТП погибла 36-летняя пассажирка. Она не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель, как выяснили сотрудники дорожной полиции, находился в нетрезвом состоянии – освидетельствование показало у него 0,170 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, он не имел водительских прав.

Напомним, этим утром в Башкирии произошло еще одно смертельное ДТП. В Давлекановском районе подросток угнал машину у родственника и разбился насмерть.