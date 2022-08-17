Хабиров распорядился без проведения торгов сдать в аренду землю в Башкирии под строительство KFC

Башкирия без проведения торгов сдаст в аренду компании «Глобал фуд Салават – 2» земельный участок площадью в 5,6 тыс. кв. м в городе Салавате под строительство ресторана KFC Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Башкирия без проведения торгов сдаст в аренду компании «Глобал фуд Салават – 2» земельный участок площадью в 5,6 тыс. кв. м в городе Салавате под строительство ресторана KFC. Соответствующее распоряжение 16 августа подписал глава республики Радий Хабиров. Он поручил региональному Минземимуществу заключить соответствующий договор аренды.

Ранее «КП-Уфа» писала, что инвестор вложит в строительство ресторана KFC в Салавате 105 млн рублей. Общепит разместят на пересечении улиц Калинина и Губкина. Площадь точки фастфуда составит 350-400 квадратных метров. Там будет создано 60 рабочих мест. Проект планируется реализовать в 2022-2023 году.