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Происшествия17 августа 2022 3:23

Жители Башкирии обнаружили мертвую рыбу в реке

ЧП случилось под Стерлитамаком
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
Общественники опубликовали в соцсетях фотографию с места – на ней видно, что вода стала грязная и мутная.

Общественники опубликовали в соцсетях фотографию с места – на ней видно, что вода стала грязная и мутная.

Жители деревни Веденовка под Стерлитамаком обеспокоены тем, что в реке Тюрюшля погибла вся рыба. Общественники опубликовали в соцсетях фотографию с места – на ней видно, что вода стала грязная и мутная.

- Рыба начала умирать и всплывать на поверхность. Стоит жуткий запах химии. Никто из властей не реагирует на это, а ведь вокруг животные – коровы пьют воду, люди живут на берегу, дети рядом играют, - пишут местные жители.

Напомним, что совсем недавно в реке Сильби в Белебеевском районе погибла вся рыба – водоем покрылся пеной. В Минэкологии РБ сообщили, что специалисты взяли пробы воды для определения источника загрязнения.