В Уфе ночью перекроют центральную улицу

Движение автомобилей будет закрыто всего на один час – с 23 часов 16 августа до 00 часов 17 августа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 17 августа в столице Башкирии перекроют улицу Мажита Гафури, сообщили сегодня в администрации города. Движение автомобилей будет закрыто всего на один час – с 23 часов 16 августа до 00 часов 17 августа. В это время специалисты будут оценивать уровень шума от оборудования котельной №39 МУП «УИС». Также отметили, что пройдут повторные испытания на следующей неделе – там улица будет перекрыта на сутки, с 00 часов 21 августа до 01 часа 23 августа.

В мэрии принесли извинения за доставленные неудобства.