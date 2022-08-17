16-летняя дзюдоистка из Башкирии стала серебряным призером на международных соревнованиях

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16-летняя дзюдоистка из башкирского города Стерлитамака София Белаш получила серебряную медаль на VII Международных спортивных играх «Дети Азии», которые проходили с 28 июля по 7 августа в Приморском крае. Всего на этих соревнованиях сборная республики завоевала три серебряных призовых места и два бронзовых. Об этом сообщила «Молодежная газета».

София с 9 лет занимается в Стерлитамакской школе олимпийского резерва с заслуженным тренером России Юрием Зубковым. За свою карьеру она участвовала в самых разных соревнованиях. Сейчас спортсменка готовится к первенству России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который будет проходить с 25 по 29 августа в городе Саранске.