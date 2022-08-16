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Здоровье16 августа 2022 14:44

Подъем заболеваемости COVID-19 Башкирии ожидается в сентябре-октябре

В то же время существенный рост инфицированных регистрировался уже на прошлой неделе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Подъем заболеваемости коронавирусом в Башкирии ожидается в сентябре-октябре

Подъем заболеваемости коронавирусом в Башкирии ожидается в сентябре-октябре

Подъем заболеваемости коронавирусом в Башкирии ожидается в сентябре-октябре. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 16 августа сообщил замминистра здравоохранения региона Азат Рахматуллин.

– На сегодняшний день ситуация в республике стабильная. Подъема заболеваемости ожидается в конце сентября – начале октября, – сказал чиновник.

На той же оперативке Рахматуллин доложил, что только за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в регионе выросла на 65%. После доклада чиновника глава республики Радий Хабиров поделился результатами своих анализов на антитела к коронавирусу.