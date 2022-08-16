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Общество16 августа 2022 12:25

Жительницу Башкирии отправили в психбольницу за сообщение о бомбе в квартире

Против женщины возбудили уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Суд башкирского города Нефтекамска направил местную 36-летнюю жительницу в психбольницу для прохождения экспертизы из-за того, что она сообщила о бомбе в квартире

Суд башкирского города Нефтекамска направил местную 36-летнюю жительницу в психбольницу для прохождения экспертизы из-за того, что она сообщила о бомбе в квартире

Суд башкирского города Нефтекамска направил местную 36-летнюю жительницу в психбольницу для прохождения экспертизы из-за того, что она сообщила о бомбе в квартире. Об этом 16 августа рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

– В апреле [женщина] позвонила на телефон единой службы 112 и сообщила о том, что в одной из квартир по улице Ленина заложено взрывное устройство, – передали в инстанции. – С целью проверки сообщения об акте терроризма сотрудники полиции по указанному адресу взрывных устройств и веществ не обнаружили.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма против женщины возбудили уголовное дело. Комиссия экспертов рекомендовала направить ее на судебно-психиатрическую экспертизу. С этим решением согласился местный суд. Подозреваемую поместили в психиатрический стационар.