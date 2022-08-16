Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2022 11:44

В лесах семи районов Башкирии 17 августа прогнозируется пятый класс пожароопасности

Высокий риск природных возгораний ожидается в Архангельском, Аскинском, Дюртюлинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Стерлитамакском и Федоровском районах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В лесах Архангельского, Аскинского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Федоровского районов Башкирии 17 августа прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожароопасности

В лесах Архангельского, Аскинского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Федоровского районов Башкирии 17 августа прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожароопасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В лесах Архангельского, Аскинского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Федоровского районов Башкирии 17 августа прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожароопасности. Это связано с высокой температурой воздуха, предупредили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В то же время четвертый, высокий класс пожароопасности ожидается сразу в 23 муниципалитетах региона. Речь идет об Уфе, Абзелиловском, Альшеевском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Буздякском, Бурзянском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Караидельском, Кугарчинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Туймазинском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском и Чишминском районах.