В водоемах Башкирии за сутки обнаружили тела двоих мужчин

В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек

В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек. Об этом 16 августа сообщило региональное МЧС.

Накануне в Мелеузовском районе из пруда рядом с селом Антоновка очевидцы достали труп мужчины. Его личность устанавливается.

Второго погибшего – пенсионера 1952 года рождения – отдыхающие обнаружили сегодня на островке реки Белой в городе Дюртюли.

Оба тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Они проводят следственные мероприятия