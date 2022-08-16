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Происшествия16 августа 2022 11:04

В водоемах Башкирии за сутки обнаружили тела двоих мужчин

Личность одного из них все еще не установлена
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек

В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек

В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек. Об этом 16 августа сообщило региональное МЧС.

Накануне в Мелеузовском районе из пруда рядом с селом Антоновка очевидцы достали труп мужчины. Его личность устанавливается.

Второго погибшего – пенсионера 1952 года рождения – отдыхающие обнаружили сегодня на островке реки Белой в городе Дюртюли.

Оба тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Они проводят следственные мероприятия