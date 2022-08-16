В водоемах Башкирии за сутки обнаружили тела двоих мужчин

В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек
В Башкирии за последние сутки в водоемах были обнаружены тела двоих человек. Об этом 16 августа сообщило региональное МЧС.
Накануне в Мелеузовском районе из пруда рядом с селом Антоновка очевидцы достали труп мужчины. Его личность устанавливается.
Второго погибшего – пенсионера 1952 года рождения – отдыхающие обнаружили сегодня на островке реки Белой в городе Дюртюли.
Оба тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Они проводят следственные мероприятия