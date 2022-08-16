За что Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей

Юрия Шевчука в Уфе оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Александр ГЛУЗ

16 августа в Советском районном суде Уфы рассмотрели дело об административном нарушении лидера группы ДДТ. Объясняем, за что оштрафовали Юрия Шевчука.

Шевчук обратился к слушателям с эмоциональным обращением на концерте 18 мая. В долгом монологе рокер говорил о Родине и проведении специальной военной операции России на территории Украины. На концерте присутствовали сотрудники МВД, которые заметили в поступке Шевчука административное правонарушение по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Это означает, что по версии МВД и Советского районного суда Уфы, музыкант осуществлял «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Если эти действия не содержат признаков уголовного преступления, то виновным физическим лицам назначают штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 100-200 тысяч (для должностных лиц) и 300-500 тысяч (для юридических).

В Башкирии первое дело по похожему правонарушению рассмотрели 9 марта 2022 года. Тогда мы сообщали, что в Уфе 5 марта мужчина устроил пикет и использовал плакат. Тогда его признали виновным и приговорили к штрафу в 40 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину признал и заявил, что хотел выразить свое мнение.