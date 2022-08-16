Полиция в Уфе ищет водителя, который сбил 10-летнего ребенка и скрылся

фото: ГИБДД Уфы

Полиция в Уфе ищет водителя, который 15 августа сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел около 15:15 во дворе дома №14 по улице Степана Кувыкина. Неизвестный за рулем автомобиля допустил наезд на мальчика, когда сдавал назад. В результате удара школьник получил ушибы.

– Всем, кто стал очевидцем данного происшествия или обладает какой-либо информацией, просим позвонить по телефону: 89871037909, – передали в городской ГИБДД, которая начала административное расследование.

Дорожная полиция гарантирует конфиденциальность свидетелям происшествия.