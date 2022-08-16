В Башкирии за сутки в двух ДТП с Kalina и Granta погибли два человека

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии за день 15 августа произошло два ДТП с летальным исходом. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Первая смертельная авария случилась около часу дня в Кугарчинском районе. На 15-м километре автодороги Мраково-Семено-Петровское Lada Kalina вылетела в кювет и опрокинулась. Водитель – 35-летний местный житель – от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 37-летней пассажирке потребовалась помощь медиков. В ходе разбирательства выяснилось, что у погибшего не было водительских прав.

Второй дорожный инцидент произошел в городе Кумертау. Там 32-летняя жительница Куюргазинского района на Lada Granta насмерть сбила 70-летнего пенсионера. По словам очевидцев, он пытался перейти проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.