Юрий Шевчук не явился на заседание суда в Петербурге из-за коронвируса

Юрий Шевчук на пришел на заседание суда в Санкт-Петербурге Фото: Павел КРАЙНОВ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что не пришел на заседание суда в Петербурге из-за контакта с больным коронавирусом.

Напомним, что сейчас в Уфе рассматривают административное дело против Юрия Шевчука, которого подозревают в дискредитации ВС РФ на концерте в «Уфа-Арене» 18 мая. В башкирской столице его представляет адвокат, а сам рокер лично не участвует в процессе. Также он не пришел и в суд в Петербурге, чтобы поучаствовать в заседании удаленно.

Корреспондент «КП-Уфа» из Советского суда Уфы сообщает, что известный на всю страну рокер не участвует в процессе из-за контакта с больным коронавирусом.