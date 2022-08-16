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Здоровье16 августа 2022 7:47

В Башкирии заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 65 процентов

Число заболевших в республике перевалило за 294 тысячи человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

В Башкирии продолжает расти число заболевших коронавирусом. Как сообщили в региональном Минздраве на оперативном совещании в правительстве, за сутки зарегистрировано 197 новых случаев ковида. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 294 тысячи человек – 294156 человек. Из них 815 находятся на амбулаторном лечении, еще 193 – в стационарах. За неделю заболеваемость выросла в целом на 65 процентов.

- В настоящий момент в республике развернуто 430 инфекционных коек, из которых сейчас свободно 12 процентов, - уточнили в ведомстве здравоохранения.

Особое внимание медики сейчас уделяют вакцинации и ревакцинации населения. До 31 августа планируется ревакцинировать 954898 человек. На сегодняшний день план выполнен на 78 процентов.