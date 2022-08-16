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Общество16 августа 2022 7:17

Хабиров пригласил на совещание в правительстве Башкирии участника СВО на Украине

Глава республики наградил ефрейтора Эдуарда Ахмедова медалью Жукова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Кадр записи оперативного совещания в правительстве Башкирии

Кадр записи оперативного совещания в правительстве Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил на оперативное совещание в местном правительстве 16 августа участника специальной военной операции на Украине Эдуарда Ахмедова. Руководитель региона наградил ефрейтора, который служил старшим стрелком, медалью Жукова.

– При освобождении поселка Каменка рядом с городом Изюм Харьковской области в ходе обстрела наших позиций войсками противника взорвался снаряд, осколками которого ранили Эдуарда. Указом президента России от 9 июня за отличия в службе он награжден медалью Жукова, – сказал Хабиров.

Он лично повесил медаль на грудь военного.