Фото: ФССП Башкирии

У экс-руководителя МРЭО Уфы Ильдуса Шайбакова изъяли в доход государства автомобили, квартиру и 60 тысяч долларов.

15 августа стало известно, что в Уфе задержали бывшего начальника МРЭО Уфы Ильдуса Шайбакова. После того, как его заподозрили в создании преступного сообщества, продававшего водительские удостоверения, экс-гаишник скрылся. Найти его удалось спустя год.

В службе судебных приставов Башкирии сообщили, что у Шайбакова изъяли в пользу государства две иномарки (Land Cruiser 150 и Skoda Kodiaq), квартиру, два нежилых помещения, немногим более 60 тысяч долларов и 1/3 доли в еще одном нежилом помещении. Экс-сотрудник ГИБДД не смог предоставить доказательства того, что заработал это имущество честным трудом и не декларировал.