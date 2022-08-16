Все смены проекта «Поделись Россией» завершены!

За четыре недели в проекте было задействовано около 250 человек, в том числе и иностранные студенты, из 30 вузов страны!

«Поделись Россией» – это программный студенческий тур на 7 дней по Республике Башкортостан для тех ребят, которые хотели посетить самые красивые достопримечательности края и получить навыки по созданию туристского медиа-контента.

Проект разработан старшим преподавателем кафедры «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис» Уфимского государственного нефтяного технического университета Динарой Веселовой на базе Центра молодежного туризма УГНТУ и получил грант от Росмолодежи.

Семидневная программа каждой смены была очень насыщенной. Воркшопы и мастер-классы в рамках образовательного модуля проводили преподаватели УГНТУ, уфимские телеведущие, блогеры, режиссёры и копирайтеры. Ребята принимали участие в экскурсионной игре и различных квестах. Выездная программа включала в себя посещение горнолыжного центра «Абзаково», природного заповедника «Шульган-Таш» и геопарка «Торатау», где находятся главные достопримечательности Башкортостана.

Программа каждого тура завершалась экскурсией в творческое пространство «Арт-квадрат» от мобильного гида по Уфе «Городские легенды». Здесь путешественникам вручали сертификаты и подарки.

Яркие и вдохновляющие видео участников об их поездке в Башкирию, а также статьи и заметки, доступны по ссылке в группе Вконтакте Центра молодежного туризма (https://vk.com/cmt.ugntu)

Проект реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

К сведению:

Центр молодежного туризма УГНТУ образовался на базе студенческого научно-исследовательского сообщества «Клуб экскурсий и путешествий», функционирующего с 2012 года при кафедре «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис» УГНТУ. Занимаются здесь в основном студенты кафедры под руководством опытных преподавателей. Они разрабатывают молодёжные экскурсии как по Уфе, так и по районам Республики Башкортостан. Программный тур «Поделись Россией» - один из проектов центра.

Благодаря собственному Центру молодежного туризма, с 2022 года УГНТУ присоединился к программе студенческого туризма, в которой принимают участие 98 городов со всех уголков нашей страны.

Партнерский материал.