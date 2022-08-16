Три человека пострадали в массовом ДТП с четырьмя иномарками в Уфе

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе три человека пострадали при ДТП с четырьмя легковушками. Об этом сообщила городская ГИБДД.

Авария случилась 15 августа около 8:00. На пересечении улиц Коммунистической и Мажита Гафури Fiat Albea, за рулем которой сидел 45-летний мужчина, врезалась в Toyota Camry. После удара последняя выехала на «встречку» и столкнулась с Ford Focus, которая в свою очередь наехала на Renault Daster.

фото: ГИБДД Уфы

– За медицинской помощью с различными травмами обратились три человека: пассажир Ford – женщина 43 лет, – 25-летний водитель Fiat и 43-летний водитель Toyota, – передали в столичной Госавтоинспекции.

Там добавили, что все пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой.