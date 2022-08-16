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Экономика16 августа 2022 3:33

Хабиров представил стенд Башкирии на форуме «Армия-2022»

Выставка военной техники проходит в эти дни в Московской области
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Фото: пресс-служба правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров представил продукцию предприятий из Башкирии, отправившиеся на форум «Армия-2022» в Московскую область. В эти дни там проходит выставка продукции военно-промышленного комплекса. Среди участников такие заводы как УМПО, «КумАПП», «Витязь», «Полигон», «МЕГИ» и другие.

- В последние несколько лет республика стабильно входит в число крупнейших поставщиков продукции для оборонного комплекса страны. Мы активно поддерживаем стратегические предприятия, со многими из них тесно работаем в части импортозамещения, диверсификации производства, наращивания портфеля заказов, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что благодаря работе предприятий ВПК на территории республики создаются новые рабочие места и повышается конкурентоспособность промышленности.