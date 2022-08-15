На площади перед аэропортом Уфы изменилась схема движения

Фото: пресс-служба международного аэропорта «Уфа»

На площади перед международным аэропортом Уфы 18 августа начнут строить специальный навес для пассажиров и поэтому изменится схема движения людей и транспорта на этом участке. Как сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани, согласно проекту, строительство продлится полтора года.

- В этот период мы вынуждены изменить схему движения автотранспорта и пассажиров на привокзальной площади, - подчеркнули в аэропорту Уфы.

В ближайшее время перед зданием терминала №1 будет установлен забор, ограждающий строительную площадку. Для выхода в терминал пассажиры должны будут следовать по специально выделенному коридору с указателями. У него будут четыре входа.

Для автомобильного транспорта также вводятся ограничения. В частности, сократится количество полос движения перед самим зданием аэропорта.

- Во избежание скопления автомобилей организованы специальные площадки для посадки и высадки пассажиров перед терминалами в зонах парковок А2 и А3. Тариф на пребывание авто на привокзальной площади сохраняется: до 15 минут – бесплатно, - пояснили в воздушной гавани Уфы.

Остановку общественного транспорта также перенесли: маршрутные автобусы теперь будут останавливаться у входа в терминал международных авиалиний и около терминала внутренних авиалиний на прибытие.