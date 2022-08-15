В Башкирии две школьницы заразились мышиной лихорадкой в детском лагере

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В Салавате следователи СКР по Башкирии возбудили уголовное дело в связи с заражением двоих школьниц мышиной лихорадкой в детском лагере. Следователи будут расследовать дело по статье («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, две девочки 10 и 15 лет отдыхали в одном из оздоровительных лагерей под Стерлитамаком. Спустя четыре дня по возвращении домой их срочно госпитализировали в городскую больницу Салавата. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, школьницы уже выписались.

Как пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили на территории лагеря большое количество грызунов. Теперь действия руководства лагеря проверяют следователи, которые должны дать им правовую оценку.