В Башкирии впервые с апреля за сутки подтвердили более двухсот случаев COVID-19

За последние 24 часа коронавирус в Башкирии диагностировали 205 жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии впервые с 20 апреля за сутки подтвердили более двухсот случаев коронавируса. За последние 24 часа инфекцию диагностировали 205 жителям республики. Число заразившихся с начала пандемии превысило 293,9 тыс. человек. Об этом 15 августа сообщил региональный оперштаб.

Всего переболели COVID-19 в Башкирии свыше 287,1 тыс. жителей, 186 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки. Скончались от инфекции за все время 5 781 человек.

Прямо сейчас носителями коронавируса в республике являются 1 072 жителя: 183 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома с легкой формой заболевания.