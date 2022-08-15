В Уфе восстановили движение на Лесном проезде, где в начале мая провалился грунт

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В Уфе восстановили движение машин на участке Лесного проезда, где в начале мая провалился грунт. О завершении ремонтных работ на аварийном месте 15 августа сообщили в мэрии.

– Для ликвидации последствий провала проводились работы по укреплению грунта, закачиванию бетона под давлением, укреплению тоннеля, укладке дорожных плит и асфальтового покрытия, – рассказали в администрации. – В ближайшее время дорожные службы нанесут дорожную разметку и восстановят наружное освещение на данном участке.

Напомним, грунт на Лесном проезде провалился 6 мая недалеко от 21-й больницы. В результате инцидента образовалась воронка диаметром в 50 и глубиной в пять метров. ЧП произошло из-за обвала технического тоннеля, пробуренного при строительстве Восточного выезда из Уфы.