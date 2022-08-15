ФСБ уличила трех медиков одной из ЦРБ Башкирии в мошенничестве c ковидными выплатами

ФСБ Башкирии уличила трех медиков Иглинской центральной районной больницы в мошенничестве при получении ковидных выплат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФСБ Башкирии уличила трех медиков Иглинской центральной районной больницы в мошенничестве при получении ковидных выплат. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба силового ведомства.

По версии следствия, сотрудники ЦРБ 25, 43, 49 лет вносили в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему недостоверную информацию о выездах к пациентам с коронавирусом и незаконно получили таким образом соответствующие выплаты.

Против медиков возбудили уголовное дело. Сейчас с ними работают полицейские.