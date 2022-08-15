Отель Crowne Plaza в Уфе переименовали в SheratonPlaza

фото: cpufa.com

Единственный в Уфе пятизвездочный отель Crowne Plaza переименован в SheratonPlaza Ufa Congress Hotel. Это связано с уходом из России британского оператора InterContinental Hotels Group (IHG), который владел гостиницей. Компания передала свои активы в стране местным фирмам. Информация о новом названии отеля, которое было анонсировано в конце июня, появилась на сайте SheratonPlaza 14 августа.

Напомним, с 2015 по 2019 год уфимская гостиница работала под брендом Sheraton. Затем в течение трех лет она называлась Crowne Plaza.