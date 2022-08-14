В Башкирии насмерть разбился 73-летний водитель «Нивы»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 14 августа, в Янаульском районе а ДТП разбился водитель-пенсионер. Об инциденте рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 26 километре дороги Янаул – Верхние Татышлы. Автомобиль ВАЗ-2121 под управлением 73-летнего мужчины улетел в кювет и перевернулся вверх дном. Пенсионер получил тяжелейшие увечья, из-за которых он скончался. Пассажир «Нивы», сын погибшего, был травмирован результате случившегося, он обратился за помощь к медикам.

По факту аварии специалисты в настоящее время ведут разбирательство.