Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 9:27

В Башкирии насмерть разбился 73-летний водитель «Нивы»

Происшествие произошло на дороге Янаул – Верхние Татышлы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 14 августа, в Янаульском районе а ДТП разбился водитель-пенсионер. Об инциденте рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 26 километре дороги Янаул – Верхние Татышлы. Автомобиль ВАЗ-2121 под управлением 73-летнего мужчины улетел в кювет и перевернулся вверх дном. Пенсионер получил тяжелейшие увечья, из-за которых он скончался. Пассажир «Нивы», сын погибшего, был травмирован результате случившегося, он обратился за помощь к медикам.

По факту аварии специалисты в настоящее время ведут разбирательство.