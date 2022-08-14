В Башкирии директор школы опроверг пост Ксении Собчак о нехватке учебников

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В Башкирии директор стерлитамакской полилингвальной школы №23 опроверг пост Ксении Собчак о нехватке учебников. В распоряжение редакции «КП-Уфа» попало письменное разъяснение ситуации от руководителя учебного заведения.

Директор утверждает, что школа своевременно заключила на поставку учебников для учащихся шестого класса, и уже к 1 сентября учащиеся будут обеспечены всеми необходимыми пособиями. Также он отметил, что в своем обращении классный руководитель ошибочно назвала

– Учащимся в соответствии федеральными государственными стандартами, утвержденными приказами Минорнауки предоставляется учебник: из расчета не менее одного учебника для учащегося в печатной и (или) электронной форме, – заявил директор.

Чем электронный формат учебника отличается от pdf-формата руководитель стерлитамакской полилингвальной школы не пояснил.

Напомним, вчера днем, 13 августа, Ксения Собчак призвала помочь школьникам в башикрском городе Стерлитамак. Известная телеведущая рассказала в своем телеграм-канале, что в одной из школ города для учащихся шестых классов не хватает учебников. Классный руководитель одного из классов в диалоге с родителями пожаловалась, что из-за дефицита все учебники будут предоставляться детям не в печатном, а в цифровом виде.