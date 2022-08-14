В Уфе женщине удалили опухоль матки весом 3,5 кг

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В Уфе женщине удалили опухоль матки весом более трех килограмм. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Сложную операцию провели врачи-гинекологи городской клинической больницы Демского района под руководством исполняющего обязанности заведующего отделением Тансыка Магадеева. Вес опухоли был 3,5 килограмм. Специлистам удалось удалить ее так, чтобы матка была сохранена и пациентка в будущем смогла забеременеть.

Сообщается, что в настоящее время здоровью и жизни женщины уже ничего не угрожает, она чувствует себя удовлетворительно и уже была выписана из медучреждения.