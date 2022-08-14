В Башкирии разбились насмерть двое жителей Ростовской области

Фото: ГИБДД пол Башкирии

Сегодня ночью, 14 августа, в Буздякском районе Башкирии насмерть разбились двое жителей Ростовской области. О трагедии рассказал глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1363 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. «Лада Приора» под управлением 28-летнего мужчины улетела в кювет и перевернулась вверх дном. В результате произошедшего пассажир автомобиля получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался прямо на месте. Водитель тоже получил серьезные увечья, его госпитализировали, он умер в реанимации.

По факту случившегося дорожно-транспортных происшествия в настоящее время ведется разбирательство.