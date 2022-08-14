Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 августа 2022 7:05

В Башкирии разбились насмерть двое жителей Ростовской области

Трагедия случилась в Буздякском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД пол Башкирии

Фото: ГИБДД пол Башкирии

Сегодня ночью, 14 августа, в Буздякском районе Башкирии насмерть разбились двое жителей Ростовской области. О трагедии рассказал глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 1363 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. «Лада Приора» под управлением 28-летнего мужчины улетела в кювет и перевернулась вверх дном. В результате произошедшего пассажир автомобиля получил тяжелейшие травмы, от которых он скончался прямо на месте. Водитель тоже получил серьезные увечья, его госпитализировали, он умер в реанимации.

По факту случившегося дорожно-транспортных происшествия в настоящее время ведется разбирательство.