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Происшествия14 августа 2022 5:28

В Уфе водитель Kia Rio сбил на «зебре» двух девочек

ДТП случилось в Советском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Уфе

Фото: ГИБДД по Уфе

Вчера вечером, 13 августа, в Советском районе Уфе произошла авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних пешеходов. Об этом рассказала пресс-служба городской ГИБДД.

Из предварительных данных следует, что 32-летний мужчина за рулем Kia Rio сбил на улице Краснодонской двух девочек 10 и 16 лет, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Несовершеннолетние получили ушибы и ссадины, их с места аварии увезли в медучреждение.

По факту произошедшего в настоящее время ведется административное разбирательство.