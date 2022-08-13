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Здоровье13 августа 2022 15:50

В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 189 человек

Минздрав республики сообщает об одном случае смерти от COVID-19
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Башкирии сообщает о росте заболеваемости коронавирусом в республике. По данным Минздрава республики за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось еще на 189 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 количество инфицированных в регионе составило 293 572 человека.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса отмечают, что всего за все время от ковида вылечились 286 780 человек. Только за прошедшие сутки с полным выздоровлением выписались 75 человек. Однако Минздрав Башкирии сообщает об одном случае смерти от COVID-19 и его последствиях.