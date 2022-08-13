«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» и победил на домашнем турнире

На домашнем турнире юлаевцы выступали в ретро-форме образца 1970-х годов. Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 13 августа, уфимский «Салават Юлаев» провел третий и заключительный матч на домашнем хоккейном турнире Кубок Республики Башкортостан. На «Уфа-Арене» «юлаевцы» принимали хоккеистов череповецкой «Северстали». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Салавата». Три победы подряд позволили уфимской команде выиграть домашний турнир и оставить предсезонный трофей на домашней арене.

В противостоянии с «Северсталью» в составе «Салавата» отличились Данил Алалыкин, оформивший дубль, Даниил Скориков, Данил Башкиров и Сергей Шмелев. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Пилипенко и Робин Пресс.

Ранее на Кубке Республике Башкортостан «Салават Юлаев» по очереди обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 и ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.